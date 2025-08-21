Una soluzione per avere la Curva ancora a San Siro? La risposta di Pacini

Per la sfida di Coppa Italia contro il Bari, a San Siro c'erano 71mila spettatori. Eppure il fattore campo non si è avvertito per nulla, anzi. Niente di sorprendente, la Curva Sud lo aveva già annunciato con un comunicato alla vigilia della partita. Ma davvero in questa stagione il Milan si priverà del calore della sua tifoseria? Il collega Luca Serafini, nel corso di una diretta sul canale YouTube Milan Community, ha approfondito la questione proprio con due esponenti del tifo rossonero: Marco "Pacio" Pacini della Curva Sud e Massimo Elice dell'Old Clan.

Di seguito un estratto delle parole dell'esponente della Sud, Marco Pacini:

"Da noi dipende ben poco. Abbiamo fatto i passi che dovevamo fare. Se c'è una volontà di avere il tifo organizzato ci sediamo a tavolino e siamo disposti a capire quali sono le strade. Ma se è no a tutto allora la società non vuole la curva".

Sul contenuto degli striscioni

"Sul contenuto degli striscioni mette becco la Questura, ma su Kilpin il Milan poteva alzare la mano e contestare la cosa: Kilpin è il fondatore del Milan, cosa c'entra col divieto? Che motivo hai? Tutta una serie di repressioni aggiuntive e che valgono anche per le trasferte"