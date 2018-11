Una tifosa centenaria fa visita al Milan nel ritiro romano

Nella serata di ieri, presso l'hotel che ospita il Milan a Roma, i rossoneri hanno ricevuto la visita di Anna, una tifosa milanista di 100 anni. Il profilo Twitter del club rossonero ha pubblicato una foto scattata con Rino Gattuso.

Our boys got a special surprise yesterday night at the hotel as 100-year-old fan, Anna Vittorini, paid a visit to the Rossoneri

Ieri sera i nostri ragazzi hanno ricevuto in hotel una visita speciale: si tratta di Anna Vittorini, tifosa rossonera di 100 anni pic.twitter.com/XIXsFORmjE