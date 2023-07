Under 15 femminile Campione d'Italia: battuta l'Inter in finale

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Finisce con uno splendido Scudetto la stagione 2022/23 del Milan e del suo Settore Giovanile: la copertina, nel giorno che tradizionalmente chiude l'annata sportiva, è tutta dell'Under 15 Femminile. Le rossonere conquistano il loro primo tricolore nella categoria - secondo, in assoluto, per le giovanili milaniste al femminile - battendo l'Inter per 3-1 nella Finale giocata a Senigallia. In una sfida disputata su tre tempi da 25', le rossonere si sono portate avanti in avvio di seconda frazione con Di Falco, mentre è stata di Stendardi la rete del nuovo vantaggio dopo il momentaneo pari nerazzurro.

A chiudere i conti, nel finale, una bellissima rete di Tomaselli, che ha fissato il punteggio finale sul 3-1. Stesso parziale, curiosamente, maturato nella Semifinale vinta mercoledì 28 giugno contro il Napoli: due risultati, quelle nelle Final Four in terra marchigiana, che hanno coronato un grande percorso di crescita per una squadra protagonista di una stagione eccellente. Il successo chiude l'annata delle giovanili - ma anche dell'intero calcio italiano, dato che si è trattato dell'ultimo Scudetto assegnato in questa stagione in Italia - e del Settore Giovanile rossonero, protagonista sia al maschile che al femminile. La festa è appena iniziata per le nostre Under 15: brave ragazze!