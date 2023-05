Under 16, la Top 11 +7 secondo i ranking de La Giovane Italia

MilanNews.it

La regular season, per quanto riguarda il campionato Under 16, è giunta al termine e ora, prima dell'inizio dei play-off, è arrivato il momento di stilare una vera e propria Top 11. La classifica del nostro Ranking ci "obbliga” a schierare una formazione fortemente offensiva, una squadra totalmente votata all'attacco con un 3-4-1-2 dove la coppia d'attacco è forse la più futuribile, la più forte e la più compatibile di tutte le categorie.

Francesco Camarda e Stefano Maiorana compongono un tandem straordinario sotto tutti gli aspetti: la caratteristiche del bomber rossonero si sposano perfettamente con quelle dell'attaccante in maglia viola e, non a caso, potremo vederli giocare assieme nella nazionale di mister Zoratto, che ha convocato entrambi per il “Torneo di sviluppo UEFA” in Portogallo. Dietro la coppia di attaccanti diamo spazio al trequartista dell'Empoli, Andrea Orlandi, giocatore perfetto per unire centrocampo e reparto offensivo.

Sulle fasce abbiamo dovuto “tatticamente” sacrificare due esterni offensivi come Mattia Liberali del Milan e Samuele Inacio dell'Atalanta. Impossibile rinunciare a due giovani calciatori così: il primo ha giocato metà stagione da sotto età con gli Under 17 di mister Lantignotti, mentre il secondo (classe 2008 e figlio d'arte) ha contribuito al bellissimo campionato dei bergamaschi nel testa a testa contro il Milan. Nella coppia di centrali, in vista del super derby di Champions League, troviamo Emanuele Sala e Matias Mancuso che completano il centrocampo a quattro della nostra squadra.

Il terzetto difensivo è composto da due giocatori della Roma, Gabriele Massimo Candido e il capitano Raul Zinni, insieme a Matias Emilio Casarosa del Pisa che per lungo tempo ha fatto parte della Top 10. Infine, per difendere la porta ci affidiamo a Brando Dolfi della Fiorentina: una vera e propria certezza tra i pali.

Completano la rosa il portiere Gabriele Casentini (Parma), il difensore centrale Ruben Zagari (Reggina), gli esterni di Fiorentina e Bologna Edoardo Sturli e Gabriele Mazzetti, i centrocampisti Elia Plicco (Parma) e Giacomo Arduini (Roma) e infine Edoardo Zanaga (Empoli) - che ha giocato da sotto età nel campionato Under 16 - per quanto riguarda il reparto d'attacco.