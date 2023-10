Under 19, i convocati di Corradi: ci sono tre colonne della Primavera di Abate

vedi letture

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli: questi i tre giocatori del Milan Primavera scelti dal ct Under 19 Bernardo Corradi per i due match in programma rispettivamente mercoledì 11 (ore 18) a Gornji Milanovac e sabato 14 ottobre (ore 16) al Centro Federale serbo di Stara Pazova.

Ecco la lista completa:

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Marco Delle Monache (Sampdoria), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese), Kevin Zeroli (Milan).