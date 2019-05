Under 19, sorteggiato l'Europeo: Portogallo e Spagna insieme agli azzurri

Ancora una volta Portogallo: la Nazionale Under 19 ritrova l'avversario che la battè in finale l'anno passato nella fase finale del torneo continentale che si disputerà dal 14 al 27 luglio a Yerevan. Gli Azzurrini, sorteggiati nel Gruppo A, faranno il loro esordio contro i pari età lusitani domenica 14 luglio, mercoledì 17 affronteranno l’Armenia e sabato 20 luglio se la vedranno con la Spagna nell’ultima gara del girone. L’Italia, che ha raggiunto la fase finale grazie ai successi nell’Elite round con Ucraina e Serbia e al pareggio con il Belgio, andrà a caccia del secondo successo nel torneo: l’unica vittoria risale al 2003 e gli Azzurrini alzarono al cielo la Coppa dopo aver battuto in finale proprio il Portogallo grazie alle reti realizzate da Della Rocca e Pazzini.

I Gruppi della fase finale dell’Europeo

Gruppo A: Armenia, Portogallo, ITALIA, Spagna

Gruppo B: Repubblica Ceca, Irlanda, Norvegia, Francia

Il calendario degli Azzurrini

14 luglio: ITALIA-Portogallo (ore 21 locali, 19 italiane – Banants Stadium)

17 luglio: Armenia-ITALIA (ore 21, 19 italiane – Republican Stadium)

20 luglio: ITALIA-Spagna (ore 21 locali, 19 italiane – FFA Academy Stadium)

Semifinali (24 luglio)

Finale (27 luglio)