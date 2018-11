Davide Calabria è stato convocato dal commissario tecnico dell’Under 21, Gigi Di Biagio. Il giovane terzino, però, come dimostra la sua esclusione dal match con la Juventus, non è ancora al 100% in quanto non ha recuperato del tutto dall’infortunio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, quasi certamente lascerà il ritiro azzurro per rientrare a Milanello.