Under 21, Nicolato: "Sorteggio dell'Europeo? Speravo meglio"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Onestamente speravamo meglio: a essere sinceri è un girone che ci motiva molto perché, secondo me, è il girone più forte. Abbiamo pescato la squadra più forte, la Svizzera, che ha fatto i nostri stessi punti, piazzandosi però al secondo posto nel proprio girone, mentre noi siamo stati i primi nel nostro; poi abbiamo la Norvegia, che è una squadra molto fisica, un osso sempre duro. Arrivano sempre molto preparati dal punto di vista fisico, è una squadra che produce sempre un gioco di grande intensità". Così Paolo Nicolato, selezionatore della Nazionale Under 21, commenta l'esito del sorteggio della fase finale dell'Europeo di categoria, in programma a giugno. "E' un girone complesso - aggiunge -. C'è anche la Francia, che è sempre a un livello altissimo. Siamo motivati, speriamo di arrivare bene e di giocarcela bene, con ragazzi che hanno alle spalle un certo minutaggio, per il semplice fatto che avremo di fronte squadre formate da elementi di solito molto impiegati nei rispettivi campionati". (ANSA).