Under 21: Nunziata, 'la Norvegia squadra difficile'

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Ci aspetta un avversario totalmente diverso rispetto a San Marino. Troveremo una squadra organizzata, con buoni giocatori: sarà una partita dura e difficile, ma sarà una partita da giocare come abbiamo fatto tutte le altre, con intensità, voglia e determinazione nel raggiungere un obiettivo per noi molto importante". Così il tecnico dell'Under 21 alla vigilia della sfida con i pari età norvegesi per le qualificazioni agli Europei, in programma a Stavanger (inizio ore 18:30, Rai 2). La nazionale guidata da Jan Peder Halland ha tre punti in meno dell'Italia, ma una partita in più da giocare come l'Irlanda, che il 15 ottobre sarà ospite degli Azzurrini a Trieste.

"La squadra sta bene - sottolinea Nunziata -. Siamo a inizio campionato, non tutti giocano ma la motivazione di raggiungere un obiettivo ti fa dare qualcosa in più. Speriamo che i ragazzi trovino continuità e spazio per tutto il campionato: quando si dà loro fiducia, loro la ripagano". (ANSA).