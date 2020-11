Rafael Leao giocherà titolare nella sfida tra Portogallo Under 21 e Cipro, in programma alle 20:30 al Complexo Desportivo Belavista. Sarà invece in panchina Diogo Dalot, che al contrario dell'attaccante era partito dall'inizio nel match della scorsa settimana contro la Bielorussia. Una presenza importante quella di Leao, a testimonianza del superamento della botta al piede.