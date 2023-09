Under 21, solo 0-0 con la Lettonia. Staffetta Nasti-Colombo

Non un buon inizio per la nuova under 21 targata Carmine Nunziata, formata per la maggior parte dai ragazzi che si sono laureati vicecampioni del mondo under 20 pochi mesi fa. Gli Azzurrini nella prima partita di qualificazione al prossimo europeo non vanno oltre lo 0-0 contro la meno quotata Lettonia. In campo due attaccanti di proprietà del Milan: Marco Nasti, in prestito al Bari, che al 53' è stato sostituito per far spazio a Lorenzo Colombo, finito in prestito al Monza.