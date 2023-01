Undici anti-Roma, il dubbio più grande sulla trequarti. Diaz favorito

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La partita di domani sera contro la Roma a San Siro si avvicina e Pioli ha le mani legate per moltissime scelte di formazione a causa degli indisponibili. Per questo motivo, con ogni probabilità, l'allenatore rossonero confermerà l'undici visto a Salerno e l'unico dubbio che gli rimane è quello sulla trequarti. Brahim Diaz è in vantaggio ma l'ingresso di De Ketelaere di mercoledì scorso ha evidenziato segnali incoraggianti.