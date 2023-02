MilanNews.it

Durante l'asta benefica per United for Ukraine, la Lega Serie A ha acquistato una bandiera dell'Ucraina firmata dal presidente Zelenskyi con l'aiuto dei 20 club di Serie A: ogni società italiana ha messo sul piatto 10mila euro, col ricavato che sarà interamente devoluto in beneficienza.