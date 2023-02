United Onlus, il ringraziamento di Sheva: "I fondi raccolti permetteranno di ricostruire lo stadio di Irpin, nel mio martoriato paese"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sui proprio canali social, Andriy Shevchenko ha ringraziato la United Onlus dopo il grande successo: "Desidero ringraziare United Onlus per lo straordinario supporto dato in occasione della serata benefica “United for Ukraine”. I fondi raccolti permetteranno di ricostruire lo stadio di Irpin, nel mio martoriato paese. Sono felice e grato."