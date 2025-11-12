Uno dei dirigenti arbitrali rivela la volontà di inserire il tempo effettivo
MilanNews.it
Stefano Braschi, ex arbitro ed oggi designatore degli arbitri alla Can di Serie D, è intervenuto ai microfoni di TMW durante il Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra", parlando così del tempo effettivo nelle gare di Serie A: "Se si gioca troppo poco? Probabilmente sì.
Credo che qualcosa si farà in quella direzione. Non so cosa, non faccio parte dell’IFAB, ma penso che il tema del tempo effettivo stia diventando sempre più importante. Forse con l’aiuto della tecnologia si potrà arrivare a una soluzione più precisa anche sotto questo aspetto. La mia sensazione è che qualcosa cambierà, presto o tardi".
Pubblicità
News
Siamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowskidi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Pellegatti: "Il Milan proverà a prendere un centravanti a gennaio, ma dimenticatevi di David, Lewandowski o Icardi"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Brambati: "Allegri mi ha detto cose interessanti su Leao. A gennaio bisogna aggiungere due giocatori"
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com