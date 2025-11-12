Uno dei dirigenti arbitrali rivela la volontà di inserire il tempo effettivo

Oggi alle 19:10News
di Federico Calabrese

Stefano Braschi, ex arbitro ed oggi designatore degli arbitri alla Can di Serie D, è intervenuto ai microfoni di TMW durante il Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra", parlando così del tempo effettivo nelle gare di Serie A: "Se si gioca troppo poco? Probabilmente sì.

Credo che qualcosa si farà in quella direzione. Non so cosa, non faccio parte dell’IFAB, ma penso che il tema del tempo effettivo stia diventando sempre più importante. Forse con l’aiuto della tecnologia si potrà arrivare a una soluzione più precisa anche sotto questo aspetto. La mia sensazione è che qualcosa cambierà, presto o tardi". 