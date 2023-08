'Uno per tutti tutti per uno': Luis Enrique al lavoro con il Psg

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Uno per tutti e tutti per uno". Dopo le voci di un possibile terremoto in casa Psg, con le dimissioni del tecnico Luis Enrique ancora prima del via, proprio l'allenatore asturiano - senza smentire direttamente né confermare - ha pubblicato su Instagram una storia in cui si mostra in campo in compagnia del suo staff parigino scrivendo il motto dei Tre moschettieri. Un intervento che però non chiarisce la volontà del tecnico, alle prese con un Paris SG in acque agitate tra il caso Mbappè ed i dissapori societari con il direttore sportivo Luis Campos. (ANSA).