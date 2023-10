Uno sguardo a Milan-Juventus: quale assenza peserà di più nel Milan?

Mancano ancora 11 giorni all'importante sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Un match che non risulterà immediatamente decisivo per le sorti del campionato, ma che in qualche modo potrà influenzare il cammino e il calendario imminente delle due squadre.

Nei rossoneri mancheranno certamente Theo Hernandez e Mike Maignan: quale assenza potrà risultare più pesante? Certamente l'impatto di Theo, in fase difensiva quest'anno è evidente, con il francese che ha avuto enormi miglioramenti difensivi negli ultimi tempi. Dall'altra parte l'assenza di un portiere come Mike non può passare inosservata, anche se al momento Sportiello ha saputo sempre farsi trovare pronto quando chiamato in causa, specialmente in Champions con una grande parata salva partita nei minuti di recupero.