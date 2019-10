Upamecano via dal Lipsia in sconto: ci sarebbe anche il Milan

In Francia sono tanti quelli che credono che il futuro della difesa della nazionale sarà affidato a Dayot Upamecano (20), già perno dell'Under 21 e del Red Bull Lipsia. La voce sarà arrivata anche all'Arsenal, nell'ultima finestra di mercato ha provato a portarlo in Premier League, senza successo, con un'offerta da 55 milioni di sterline. Come scrive il Daily Mail, però, in queste settimane i Gunners stanno continuando a lavorarci, malgrado l'arrivo di David Luiz, e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per acquistarlo ad un prezzo scontato: il centrale difensivo francese, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2021, ergo il Lipsia a giugno prossimo sarà costretto ad abbassare le pretese. Sul giocatore, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche il Milan.