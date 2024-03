Urgenza stadi, la A ha più spettatori ma non colma i vuoti. La Serie B tedesca è un modello

Come scrive il Corriere della Sera, il pubblico di Serie A rispetto all’ultima annata pre Covid è aumentato del 17%, superando la quota di 30 mila spettatori di media a gara. Un risultato incoraggiante, reso possibile dal boom di San Siro, sia interista che milanista e da quello dell’Olimpico giallorosso. Ma all’interno di questa crescita, che ha sancito il sorpasso sulla Liga spagnola, il dato che non migliora abbastanza è quello immortalato dalla foto di gruppo di tutti i nostri impianti: non basta infatti il pienone delle metropoli a far progredire l’indice di riempimento medio, che si assesta sull’80%. Anche qui c’è una crescita rispetto al 77% di cinque anni fa: ma siamo sempre lì, due posti su dieci nei nostri stadi restano sempre vuoti, portando con sé anche un danno di immagine, perché le riprese dei gol di serie A con alle spalle una curva o una gradinata semivuota, fanno il giro del mondo.

Una delle novità, che potrebbe diventare anche un esempio da seguire, arriva dalla Germania. Non solo dalla inarrivabile Bundesliga (dove la media a partita supera i 39 mila spettatori) che supera anche la Premier inglese, ma dalla Bundesliga 2, la B tedesca, anch’essa a 18 squadre. Nel weekend del 19 febbraio c’è stato uno storico sorpasso: in quella giornata in Germania la serie B ha avuto più spettatori della sorella maggiore. Merito di stadi accoglienti, ma anche di club capaci di coinvolgere con il loro modello popolare e associazionistico una base molto ampia di sportivi, prima ancora che di tifosi.