Ursino: "De Ketelaere va aspettato, in campo è timido"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giuseppe Ursino, ex ds del Crotone, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato anche di Charles De Ketelaere. Ecco le sue parole: "Il Milan ha investito su De Ketelaere, un ottimo giocatore che va aspettato perché è difficile giocare in quel club in uno stadio imponente come San Siro. Si vede che è timido in campo, anche contro il Tottenham ha avuto una buona chance e se avesse avuto più sicurezza avrebbe anche potuto fare gol".