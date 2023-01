Ursino su Messias: "Può migliorare ancora. Pioli sa come centellinarlo"

MilanNews.it

L'ex ds del Crotone, Beppe Ursino, ha parlato di Junior Messias e del suo ambientamento al Milan: "Sono particolarmente felice perché è un ragazzo straordinario - ha dichiarato a TuttoB - Con i rossoneri milita anche Florenzi, un altro giocatore importante, ex Crotone, a cui sono molto affezionato. Tornando a Junior, ritengo che abbia ulteriori margini di miglioramento. In Supercoppa, ha fatto la sua parte pur nel contesto di una squadra in grande difficoltà. Pioli però sa come centellinarlo...".