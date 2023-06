Ursino su Tonali: "Come si fa a dire di no ad un'offerta così? Il Milan ha fatto bene a cederlo. E farà la squadra ancora più forte"

MilanNews.it

“Le cessioni all’estero? Non è una bella cosa, però quando ci sono paesi che offrono tanti soldi le squadre che devono aggiustare i bilanci cedono i calciatori”. Così a Tuttomercatoweb l’ex ds del Crotone Giuseppe Ursino.

La cessione per 80 milioni più bonus era impossibile da rifiutare.

“Come si fa a dire di no ad ottanta milioni più bonus? Il Milan ha fatto bene a cederlo. E farà la squadra ancora più forte. Mi aspetto due-tre acquisti”.

Prima l’esonero di Maldini, poi la vendita di Tonali. Non è un bel periodo per i tifosi milanisti.

“Certamente Maldini è un grande dirigente, così come Massara che conosco personalmente ed è un bravissimo direttore. Per i tifosi si, è un brutto colpo”.