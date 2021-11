Uruguay, dopo 15 anni Tabarez non è più il ct della nazionale

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Oscar Washington Tabarez non è più il commissario tecnico dell'Uruguay. La Federcalcio del paese sudamericano ha comunicato di aver risolto il contratto dell'allenatore e degli altri membri dello staff tecnico della nazionale maggiore. "Questa decisione non sminuisce l'importante contributo di Tabarez al calcio uruguaiano. Salutiamo e riconosciamo i traguardi sportivi fondamentali ottenuti in questi 15 anni, che hanno posto l'Uruguay di nuovo ai primi posti del calcio mondiale - si legge in una nota dell'AUF - Esprimiamo il nostro apprezzamento per la professionalità e la dedizione durante il lungo processo di lavoro e la sua incommensurabile eredità nella Storia della Selezione". Tabarez - ex allenatore di Milan e Cagliari - paga gli scarsi risultati nelle qualificazioni al Mondiale di calcio 2022, comprese le quattro sconfitte consecutive subite nelle ultime uscite. (ANSA).