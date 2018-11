La squadra di Gennaro Gattuso nel corso della stagione sta cambiando diversi moduli alla ricerca dell’assetto migliore. Secondo voi quale dovrebbe essere lo schieramento tattico definitivo per il Milan? Quale dei tanti moduli provati dall’allenatore convince di...

Con il posticipo tra Udinese e Torino e la bella vittoria della squadra di Federico Coppitelli, termina la settima giornata del Campionato Primavera. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati nel particolare e la classifica aggiornata. Le partite in programma:...

Queste le pagelle di Udinese.Milan: G. Donnarumma 6: attento sui pochi tiri nello specchio della porta effettuati dall’Udinese. Abate 6: partita dura, che non ammetteva fronzoli. Lui quando si mette sull’agonismo, esce bene con esperienza. Zapata 5,5:...

Secondo quanto riferisce Sport, quotidiano catalano molto vicino alle vicende di casa Barcellona, Denis Suarez sarebbe stanco di non essere utilizzato da Valverde. Il classe 1994, infatti, ha collezionato una sola presenza in questa stagione, con tanto di fascia da capitano...

Dopo le due vittorie consecutive contro Sampdoria e Genoa, il Milan ripartirà dall’Udinese. Per commentare il momento della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista di RadioRai, Francesco Repice. Crede che le...

AC Milan e Invent hanno stretto una nuova partnership commerciale che vede l’azienda veneta, nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, diventare Official Green Energy Partner per la stagione...

Tre argomenti per tre aspetti del Milan. Cominciamo dal mercato che è forse il più intrigante di tutti. Precedenza a Ibrahimovic. Ha parlato dagli Usa e ha raccontato lo stato dell’arte. L’interesse esiste, le telefonate e gli sms ci sono, bisogna aspett...

Betis, Lo Celso in forma in Europa: due gol e un assist nelle ultime due gare

Il QS in prima pagina: "Maldini inibito: voleva solo difendere il figlio"

La Stampa - Betis e Juve, tre giorni importanti per il Milan

CorSera - Higuain, Juve a rischio: ma farà di tutto per esserci

La Repubblica - Milan, tutto su Suso: l’andaluso profeta in patria

Cutrone, il gol in trasferta manca da febbraio

RMC SPORT - Fontana su Donnarumma: "Ovvio che debba crescere ma ha debuttato in un club importante a 16 anni"

RMC SPORT - Minotti: "Milan, imparata la lezione col Betis. L'ambiente non condizionerà i rossoneri"

RMC SPORT - Nocerino a MN: "Per me Gattuso è un fenomeno. Ibra al Milan? Lo vado a prendere io..."

RMC SPORT - Nocerino a MN: "Seguo sempre il Milan e Gattuso, affascinato dalla presenza in società di Maldini e Leonardo"

MN - Verso Betis-Milan: negli spagnoli ballottaggio Guardado-Lo Celso in mezzo al campo

RMC SPORT - Fiorin a MN: "Romagnoli è fondamentale in questo Milan. La gara di stasera influirà su quella di domenica"

FOTO MN - Siviglia, l'arrivo di Leonardo per il pranzo UEFA con i dirigenti del Betis

RMC SPORT - Jacobelli a MN: "La sconfitta contro lo United può essere salutare per la Juventus. Su Bonucci..."

Spagna, i convocati per le gare contro Croazia e Bosnia: c'è anche Suso

RMC SPORT - Fiorin a MN: "Difesa a tre contro il Betis? Quando sei in emergenza devi trovare della alternative"

Juve, Allegri: "Milan? Se non giochi bene puoi lasciare dei punti”

Arbitri 12^ giornata Serie A: statistiche in campionato

Milan, i 5 gol in EL sono arrivati su azione, dentro l'area di rigore e nel secondo tempo

EuroCutrone, 9 gol in 15 gare di coppa

Uruguay, Laxalt convocato per le due amichevoli contro Brasile e Francia

Ronaldinho a Belgrado per girare spot

Italia, domani i convocati di Mancini per le sfide contro Portogallo e USA

Costa d'Avorio, Kessie convocato per la sfida con la Guinea

Milan, la top 5 dei gol rossoneri segnati in Spagna

Sky - Verso Milan-Juve, crescono le possibilità di recupero per Higuain

Bucciantini: "Mi è piaciuto il Milan per come ha sempre reagito, oggi deve tentare qualcosa"

Real Betis-Milan, le formazioni: Gattuso schiera la difesa a tre, in avanti Suso e Cutrone

Il Milan e il "Goal of the Day": il colpo sotto di Mora contro la Sampdoria

C'è anche Diego Laxalt nella lista dei convocati per le prossime due amichevoli dell'Uruguay: la nazionale del terzino milanista affronterà il 16 novembre il Brasile a Londra, mentre il 20 novembre è in programma un match a Parigi contro la Francia Campione del Mondo.

QUALE MODULO PER IL MILAN?

