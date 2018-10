Uruguay, si ferma Vecino: niente amichevole contro il Giappone per un problema muscolare. Laxalt titolare

Giappone e Uruguay sono in campo in questo momento per un’amichevole: il rossonero Diego Laxalt sta giocando dal primo minuto, mentre il nerazzurro Vecino ha dovuto dare forfait prima del fischio d’inizio a causa di un fastidio alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico dell’Inter quando il giocatore tornerà in Italia e a quel punto si saprà se potrà essere a disposizione di Spalletti per il derby di domenica sera.

#JAPURU | Matías Vecino no podrá disputar el amistoso ante Japón debido a una molestia en posterior de muslo derecho. — Selección Uruguaya (@Uruguay) 16 ottobre 2018