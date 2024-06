USA-Bolivia 2-0, Pulisic: "Volevamo fare una gara molto intesa. Ora pensiamo a partita dopo partita"

vedi letture

Inizia bene il percorso degli Stati Uniti nella Copa America 2024: la nazionale americana, trascinata da un super Christian Pulisic, ha infatti battuto all'esordio la Bolivia per 2-0. L'attaccante del Milan, in campo per 90' con la fascia da capitano, ha aperto le marcature dopo appena tre minuti con un bellissimo destro a giro che si è insaccato quasi all'incrocio dei pali. Nei minuti finali del primo tempo è arrivato poi il raddoppio di Balogun su assist di Pulisic. In campo anche l'altro rossonero Yunus Musah, il quale è partito dalla panchina ed è entrato in campo all'intervallo al posto di Adams.

Queste la parole nel post-partita di Pulisic riportate da SportItalia: "Credo che il nostro piano era di fare una partita molto intensa. Ci siamo riusciti, abbiamo trovato il gol subito. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ora siamo pronti per Panama. Poi vedremo cosa succederà nelle prossime partite".