USA, Pulisic non convocato: resterà a curarsi a Milanello. Chiamato invece Musah

Come riportato dai profili ufficiali della Federazione Calcistica degli Stati Uniti, Christian Pulisic non è stato convocato per le amichevoli contro Trinidad e Tobago, a causa della contrattura subita in Milan-Psg; presente, invece, Yunus Musah.