Uscite e entrate, il CorSport: "Prima piazzare CDK, poi stringere per Taremi"

Il Corriere dello Sport questa mattina analizza le prossime mosse del mercato rossonero sia dal punti di vista delle uscite che da quello delle entrate. Il titolo si concentra su due giocatori in questo senso: "Prima piazzare CDK, poi stringere per Taremi". Sono arrivate offerte per il giovane belga, in particolare dall'Aston Villa: se il Milan riuscisse a ottenere 30 milioni (come vorrebbe) da un'ipotetica cessione di Charles sarebbe una grande mossa, soprattutto dopo il rendimento dell'ultima stagione. Intanto si guarda anche all'attacco con il nome di Mehdi Taremi che si fa più concreto: l'iraniano arriva dalla miglior stagione in carriera ed è in scadenza di contratto, il suo prezzo con il tempo potrebbe dunque abbassarsi lentamente.