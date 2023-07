Uscite Milan, Di Marzio: "Su Ballo-Tourè anche il Nizza. Interessamento del Genoa per Gabbia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter ha aggiornato le situazioni su due giocatori che potrebbero uscire da Milanello in quest'estate: "Su Ballo-Tourè anche il Nizza. Interessamenteo del Genoa per Gabbia". I francesi dunque si affiancherebbero al Bologna nella corsa per il terzino senegalese mentre il Grifone affronterà il Frosinone per il centrale italiano.