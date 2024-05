Uva: "La sostenibilità sta diventando fondamentale sotto tutti gli aspetti, anche per dialogare con i governi"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "La sostenibilità sta diventando fondamentale sotto tutti gli aspetti, anche per dialogare con i governi". Lo ha detto Michele Uva, direttore della divisione sulla sostenibilità dell'Uefa, durante il convegno "European Innavation for Sustainability Summit" in corso a Roma. "L'Europeo è frutto di un seme piantato tre anni fa. L'Uefa ha iniziato nuovo percorso sulla sostenibilità nel 2021, il piano di azione coinvolge leghe, federazioni e club - ha proseguito -. Abbiamo pensato che doveva essere parte integrante del calcio, i 90 minuti ci fanno vivere emozioni uniche nel bene e nel male ma intorno alla partita c'è un mondo da sviluppare".

Poi ha concluso: "Noi abbiamo una responsabilità, siamo la più ampia piattaforma di comunicazione al mondo è il calcio. Ogni azione di Uefa, federazioni e club raggiunge miliardi di persone. I messaggi che trasmetti devono seguire principi al rispetto". (ANSA).