Uva, Var in Champions grazie a Italia

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Superate resistenze e perplessità, la Uefa ha aperto alla Var che sarà introdotta dagli ottavi di finale della Champions in corso. Una novità giunta anche "grazie all'esperienza maturata in Italia", in Serie A, ha sottolineato Michele Uva, ex direttore generale della Figc ed attuale vicepresidente della Federcalcio europea, ospite di 'Radio anch'io sport'. "Quello che ha fatto Collina prima e quello che sta facendo adesso Rosetti in Uefa - ha sottolineato Uva - con la buona esperienza sulla Var maturata in Italia, ha contribuito a questa accelerazione". Il dirigente ha parlato anche della terza coppa europea. "Aumenterà il potenziale di partecipazione delle piccole federazioni che rimanevano escluse dalle 80 presenti nella fase finale di Champions ed Europa League".