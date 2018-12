Vacanze rossonere, relax a Malaga per Castillejo

Iniziata la sosta della Serie A dopo gli impegni durante le festività, i giocatori del Milan sono partiti per concedersi alcuni giorni di riposo, prima di ricominciare a lavorare in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Samu Castillejo è tornato in Spagna, nella sua Malaga, per trascorrere questo periodo di vacanza, come testimoniato da alcune foto postate nelle stories di Instagram.