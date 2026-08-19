Vaciago: "Potrebbe succedere che tutte le perplessità che ho sul mercato del Milan vengano sbugiardate da un campionato brillante"

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Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è così espresso a Radio Sportiva sul calciomercato del Milan, per il quale si mostra un po' dubbioso.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è così espresso a Radio Sportiva sul calciomercato del Milan, per il quale si mostra un po' dubbioso: "Diego Moreira è un'altra operazione di Mendes. Sono tanti soldi per una squadra a cui rimangono tanti buchi da colmare e che ha un problema con le cessioni, ampliato dai giocatori che sono stati messi fuori dal progetto da Amorim. Rimango sempre un po' perplesso: continuo a non capirlo il Milan. Poi, potrebbe essere che che tutte queste perplessità che ho sull'operato del Milan vengano sbugiardate da un campionato brillante e che questi acquisti si rivelino poi tutti azzeccati. Certo è che sfugge la strategia che c'è dietro il mercato del Milan in questo momento, perché alcune mosse secondo me sono sconcertanti".

AMORIM E MENDES RIDISEGNANO IL MILAN

C'è una indicazione evidente dal calciomercato rossonero: il Milan sta affidando una parte importante della propria ricostruzione a un asse portoghese fortissimo. Amorim indica caratteristiche e profili, Mendes facilita operazioni, contatti e incastri. Tolto Gila, rappresentato da Camano, e Diawara, ogni grande investimento estivo del Milan è passato dal procuratore lusitano. Ed è proprio qui che il ruolo di Mendes potrebbe diventare ancora più importante, anche perché dopo avergli portato giocatori - forti -, dovrà aiutare il Milan anche a vendere e liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di Ruben Amorim.