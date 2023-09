Vaffa di Barella all'arbitro Marchetti, Bergonzi: "Ecco perché meritava un rosso sacrosanto"

vedi letture

Intervenuto dagli studi Mediaset, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato così di un mancato rossso a Barella in Inter-Fiorentina: "Barella viene ammonito per proteste ma manda platealmente a quel paese il direttore di gara. Questo non deve mai accadere per due motivi: Barella è un leader dell'Inter e della Nazionale, un grande giocatore e a livello Uefa queste cose non sono mai concesse. Marchetti non può permettersi di farsi trattare così da un giocatore. Gli altri calciatori devono sapere che con lui non si scherza. Barella meritava un rosso sacrosanto. Quel vaffa pregiudica la credibilità sua e di altri colleghi".