Valencia, alle 19 amichevole contro il Nottingham Forest

Il Valencia di Yunus Musah sarà impegnato oggi alle 19 in un'amichevole contro il Nottingham Forest. La partita, che si terrà al Ciudad Deportiva de Paterna, il centro sportivo del Valencia, dovrebbe vedere il centrocampista obiettivo del Milan in campo. Vedremo se il giocatore americano sarà in campo oppure verrà preservato visto la trattativa per il suo trasferimento a Milanello.