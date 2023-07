Valencia, Musah non convocato per l'amichevole contro il Nottingham Forest

vedi letture

Yunus Musah, obiettivo di mercato del Milan, non è tra i titolari in Valencia-Nottingham Forest, amichevole iniziata alle ore 19:00. Il centrocampista statunitense, stando a quanto riportato da Tribuna Deportiva, sito specializzato nelle news del club spagnolo, non figura neanche in panchina.