Valenti a MTV: "La miglior scelta della nuova proprietà è stata riportare in società Maldini e Leonardo"

Gianni Valenti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Milan TV e ha parlato di Paolo Maldini e Leonardo: "Avere accanto personaggi come Leonardo e Maldini è importante, crea anche un certo timore. Questo aspetto nelle società spesso non è molto curato, la parte dirigenziale deve avere carisma, esperienza e incutere anche un certo timore sui giocatori, che sono dei ragazzi che devono essere tenuti a bada. La miglior scelta di questa nuova proprietà è stata di riportare in società Maldini e Leonardo. Maldini ha fatto la storia di questa squadra, sarà curioso vederlo domenica come dirigente, qualche parola prima del derby alla squadra la dirà".