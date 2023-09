Valenti: "È stato un privilegio allenare ragazzi come Colombo del Milan"

Giovanni Valenti, allenatore dell'Akademia Pandev Brera Strumica (fondata nel 2010 da Goran Pandev come un'accademia giovanile e diventata poi un vero e proprio club), ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

Perché secondo lei i giovani in Italia fanno così fatica ad avere spazio?

"I talenti ci sono. Quando ho fatto il vice allenatore in U19 vedevo che i giovani spagnoli, portoghesi e olandesi erano nella seconda squadra, i nostri in Primavera, dove gli Under 18 non giocano perché ci sono 5 fuoriquota. Poi può sicuramente crescere il coraggio dei tecnici, e anche un po’ l’orgoglio nel sentirsi parte di una progettualità a lungo termine senza pensare solo al presente. La Spagna ha lanciato Gavi in Nazionale a 17 anni. Dal mio punto di vista è stato un privilegio allenare ragazzi come Scalvini, Miretti e Fagioli alla Juve, Ndour e Zanotti al Brescia, o Colombo al Milan".