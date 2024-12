Valentini su Fonseca: "Lo stimo, ha solo bisogno di trovare sponde più sicure nello spogliatoio"

Durante l’appuntamento odierno con Maracanà è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Antonello Valentini. Queste le sue parole:

Il problema della confusione del Milan è la poca presenza della società?

“Certamente c’è una parte di verità nella presenza della società nella gestione complessiva della squadra, ma spesso rischia di diventare un alibi. Facendo autocritica verso chi fa informazione invece di scaricare tutto sull’allenatore e sulla società si prendessero in esame anche i comportamenti dei calciatori. Ai giornalisti fa più comodo tenersi buoni i giocatori perché ti danno notizie, vengono coccolati più comodamente piuttosto che società e allenatore che sono bersagli da colpire. Io non credo che Ibrahimovic sia nel ruolo più congeniale alle sue caratteristiche, Fonseca poi deve trovare ancora una quadra all’interno di una rosa di valore e siamo alla fine del girone d’andata. Lì il ruolo di un team manager e della società ha un peso importante, ma il Milan all’ottavo posto grida vendetta. Stimo Fonseca, mi sembra una persona normale e non ce ne sono molte nel mondo del calcio, specialmente in Italia. Ha bisogno di trovare sponde più sicure nello spogliatoio, deve fare un confronto nello spogliatoio ammesso che sia ancora un luogo riservato”.