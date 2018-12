Valeri, Var può salvare carriera arbitri

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - "La Var pare sia diventata un disastro. Abbiamo commesso degli errori quest'anno, inutile difendere l'indifendibile, però lavoriamo di continuo con il nostro staff tecnico e ci serve ancora un po' di tempo ma tutti noi sappiamo che la tecnologia può salvarti la carriera''. Lo ha detto l'arbitro Paolo Valeri di Roma oggi pomeriggio a Coverciano per l'XI Seminario Ussi e Figc. ''Fino al 2017 ho arbitrato senza - ha raccontato Valeri - poi è arrivata questa novità che può correggere una tua decisione e far sì che possa essere quella giusta. All'inizio ci può essere stata un po' di resistenza ma solo inconsciamente. Noi arbitri siamo tutti a favore perché evita polemiche e permette di essere più sereni. Sappiamo che la Var va usata, può salvarti dagli errori in una partita e quindi anche la carriera. Nei prossimi anni arriveremo a una grande uniformità da parte del direttore di gara e di chi è al lavoro alla Var''.