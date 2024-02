van Basten: "Leao grande giocatore, somiglia un po' a Gullit"

Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita si occupa del mondo Milan, è volato ad Amsterdam per intervistare i Tre Tulipani rossoneri: Marco van Basten, Ruud Gullit e Franck Rijkaard.

Qui il pensiero di Marco van Basten su Rafa Leao, numero 10 del Milan: “Leao per me è un grande giocatore, somiglia un po’ a Ruud (Gullit, ndr). Solo che per arrivare al livello di Ruud deve ancora giocare qualche partita in più (sorride, ndr). La classe ce l’ha anche lui, però Ruud ha vinto anche un Pallone d’Oro e ha vinto tanto con Nazionale e altri Club. Per questo ci vuole ancora un po’ di tempo”.