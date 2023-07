Van der Saar, le prime parole dopo la paura: "Grazie a tutti"

Edwin Van der Saar, ex portiere del Manchester United e dell'Olanda, è stato vittima qualche giorno fa di un'emorragia cerebrale che lo ha messo in pericolo di vita. Per fortuna, la situazione è stata in costante miglioramento e oggi, l'ex portiere oggi dirigente dell'Ajax, ha lasciato per la prima volta un messaggio, postando una foto sui social che lo ritrae sorridente al fianco della moglie sul letto d'ospedale. Le sue parole: "Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per gli splendidi messaggi di sostegno.

Sono felice di comunicare che non sono più nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e di fare il prossimo passo verso la guarigione!"