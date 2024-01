Van Dijk non esclude l'addio al Liverpool dopo l'annuncio di Klopp

Con un video pubblicato sui canali uffiicali del club, Jurgen Klopp ha annunciato il suo addio al Liverpool al termine di questa stagione. Una decisione, questa, inaspettata, che ha colto impreparati gran parte dei giocatori dei Reds, come ad esempio Virgil Can Dijk, che nelle ultime ore è uscito allo scoperto con dichiarazioni che hanno e non poco spaventato i tifosi del Liverpool.

Il difesnore olandese è stato infatti intervistato dal The Telegraph al quale ha detto: "Klopp via? È una notizia difficile da accettare, perché è un allenatore che significa molto per me, per noi, per il club... Direi per tutta la Premier League. Addio come il mister? La società avrà un lavoro enorme da fare, lo sanno tutti. Ci sarà da sostituire un manager, il suo staff, una dirigenza... Il club avrà il suo bel daffare e sono curioso di capire in che direzione si muoverà".