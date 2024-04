Van Dijk su Giroud: "Avevo la sensazione che non avrebbe segnato e invece segnava"

Nell'ultima puntata del podcast "The Rest is Football", presieduto da Micah Richard e Gary Lineker, è stato ospite il capitano del Liverpool, il difensore olandese Virgil Van Dijk. Al pilastro della difesa di Jurgen Klopp è stato chiesto quali fossero gli attaccanti più tosti contro cui avesse giocato. Van Dijk non ha avuto dubbi e tra i due nomi fatti ha citato anche il centravanti del Milan Olivier Giroud. L'altro nome è l'ex attaccante del Manchester City Sergio Aguero.

Queste le parole di Van Dijk su Giroud e Aguero: "È un giocatore di collegamento, insieme all'epoca con Hazard, era sempre Hazard a dargli il colpo e lui teneva la palla. Ha anche segnato dei bei gol contro di me. Io ho sempre avuto la sensazione che non avrebbe segnato, ma è riuscito a segnare. Aguero non ha segnato molti gol contro di noi, se devo essere sincero. Ma da quando ho giocato contro di lui quando ero a Southampton era sempre complicato, e poteva finire con il sinistro o il destro, dovevi sempre essere al meglio. Ricordo un gol che ha segnato contro di noi nel 2018-19, è arrivato davanti a Dejan Lovren su cross e ha concluso il gol così velocemente. Quindi è decisamente tra i migliori".