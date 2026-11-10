News Van Essche su Sylla: "È molto maturo per la sua età. Milan? Potrebbe essere pronto"

Alla scoperta di Massiré Sylla con il collega di 'Het Laatste Nieuws' Niel Van Essche

Nel corso di questi giorni il nome del giovane difensore Massiré Sylla è stato accostato al Milan. Classe 2005, il senegalese si sta mettendo in mostra in stagione con la maglia dell'Union Saint-Gilloise, club con il quale ha totalizzato fino a questo momento 18 presenze, un gol e due assist in tutte le competizioni. Di questo profilo, attenzionato dalla dirigenza rossonera in vista di gennaio, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega belga Niel Van Essche di 'Het Laatste Nieuws'.

È ancora molto giovane. Pensi che sia già pronto per giocare in un grande club e in una città importante come Milano?

"Penso che, per il modo in cui gioca, sia molto maturo per la sua età. Potrebbe quindi essere pronto per un trasferimento di quel livello, anche se restare ancora un po’ all’Union e accumulare ulteriore esperienza non sarebbe affatto una cattiva idea. Ha sicuramente il livello per giocare in un grande campionato".