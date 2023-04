Vanoli: "Do più meriti al Milan che demeriti al Napoli. Pioli è stato tatticamente perfetto"

MilanNews.it

Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito alla vittoria del Milan contro il Napoli ha spiegato : "Ho visto un Milan che non scendeva in campo da diversi mesi. Do più meriti ai rossoneri che demeriti al Napoli. Pioli è stato tatticamente perfetto. Secondo me il Milan ha vinto la partita a centrocampo".