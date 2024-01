VAR, Casini: "In A andrebbe sperimentato il challenge"

vedi letture

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, parla di possibili innovazioni al Corriere della Sera per ridurre le polemiche e le tensioni sugli arbitri: "Cosa si può fare? Quando regna la cultura del sospetto, ben venga ogni misura che può eliminarlo. Così è stato per l’audio-VAR, che abbiamo sostenuto con forza. Andrebbe sperimentato anche il challenge".

Un giudizio sul suo mandato?

"Non spetta a me dirlo. In questi 19 mesi sono state fatte diverse cose: le modifiche alla legge Melandri sui diritti audiovisivi, la programmazione di anticipi e posticipi con finestre predefinite come la Premier, la riforma del campionato Primavera, le nuove regole sulle seconde squadre, la strategia 2030 per la sostenibilità, la sede di rappresentanza a Roma e le sedi a New York e Abu Dhabi per una maggiore internazionalizzazione, il laboratorio per gli stadi, le collaborazioni con l’Anci e col ministero dell’Istruzione, per citare solo le prime che mi vengono in mente".

Si diverte ancora?

"È un onore e un privilegio rappresentare la serie A, uno dei settori più importanti del Paese dal punto di vista economico, culturale e sociale, che esprime tra le migliori realtà imprenditoriali italiane e straniere. Come tale dovrebbe essere trattato, anche se talvolta è incredibilmente percepito con fastidio e pregiudizi".