Varane lascia la nazionale francese. Kalulu: "Opportunità in più, ma devo fare grandi partite con il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Tottenham, Pierre Kalulu ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla scelta di Raphael Varane, difensore del Manchester United, di lasciare la nazionale francese: "E' un'opportunità in più, ma devo fare grandi partite con il Milan".