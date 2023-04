Varriale: "Il peggior Napoli della stagione crolla al Maradona contro un perfetto Milan. Capolista dominata a centrocampo"

MilanNews.it

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post su Twitter per commentare la pesante sconfitta del Napoli contro il Milan: "Il peggior Napoli della stagione crolla al Maradona contro un perfetto Milan. L'assenza di Victor Osimhen non basta a spiegare la pessima serata della capolista dominata a centrocampo. Ma peggio della squadra fanno gli ultrà protagonisti di vergognosi scontri in curva".