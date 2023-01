Vasquez e l'arrivo al Milan: "E' incredibile, desidaravo venire in Italia e ancora di più qui"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Devis Vasquez, nuovo portiere del Milan, si è espresso così su questa nuova avventura: "E' incredibile, desideravo di essere in Italia e ancora di più in un club grande come il Milan. Ovviamente qualsiasi giocatore che viene avvicinato con una proposta del genere sarà ovviamente entusiasta e farà tutto il possibile per giocare in un club così grande"